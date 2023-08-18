РПЦ взяла на контроль ситуацию с «освящением» памятника Сталину в Великих Луках

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с «освящением» памятника Сталину в Великих Луках, данное действие со стороны священника возмутительно, а его обоснование этого — кощунственно. Об этом заявил заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Памятник руководителю СССР Иосифу Сталину открыли 15 августа в городе Великие Луки Псковской области при поддержке фонда культурного наследия «Русский витязь». В четверг на сайте Великолукской епархии появилось сообщение о том, что участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с епархиальным управлением, приняли священнослужители епархии. При этом отмечалось, что «их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения».

«Ситуация с „освящением“ памятника Сталину в Великих Луках <…> совершенно возмутительна (кто бы объяснил священнику, что такое освящение). Тем более возмутительны слова священнослужителя, что „пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников“. Эти слова кощунственны. <…> Ситуация взята на контроль в центральном церковном аппарате», — написал епископ Савва в своем телеграм-канале.