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США активнее всех разрабатывают биологическое оружие — МИД КНР

14:12 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты активнее всех занимаются разработкой биологического оружия и постоянными лживыми обвинениями в адрес других стран провоцируют рост антагонизма в мире. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Американская сторона распространяет ложь, провоцирует антагонизм и наносит серьезный ущерб системе безопасности, опирающейся на конвенцию, касающуюся запрещения биологического и токсинного оружия, — сообщил он на брифинге, комментируя обзор состояния биозащиты США, который в четверг опубликовал Пентагон. — Что касается угрозы биологической безопасности, всем известно: именно Вашингтон больше, чем кто бы то ни было, занимается военными биоразработками. Соединенные Штаты вызывают больше всего подозрений».

Как уточнил китайский дипломат, США злоупотребляют фальсификациями, периодически заявляя об угрозе, которую для них якобы представляют другие страны. По его словам, тем самым Вашингтон пытается удовлетворить свои геополитические интересы, создать предлог для оказания давления на других, а также «извлечь корыстную выгоду ради собственной гегемонии». «Это противоречит тенденциям эпохи», — добавил Ван Вэньбинь.

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