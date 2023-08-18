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Больше половины немцев недовольны работой канцлера Шольца — опрос

14:32 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины жителей Германии недовольны тем, как канцлер ФРГ Олаф Шольц справляется с выполнением своих обязанностей на высоком посту. Такое число недовольных работой Шольца отмечается впервые с момента его вступления в должность в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.

Так, 51% участников опроса заявили, что недовольны работой канцлера, противоположного мнения придерживались лишь 43% респондентов. Отмечается, что впервые с сентября 2021 года, когда Шольц был избран канцлером, число немцев, негативно оценивающих результаты его работы, оказалось больше, чем тех, кто ее одобряет.

В то же время на популярности партии канцлера это не отразилось. На этой неделе рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вырос на 2 п. п., до 19%, в то время как показатели ее партнеров по коалиции несколько ухудшились. Если бы парламентские выборы проходили в эти выходные, то за партию «Союз-90"/"зеленые» проголосовало бы 15% немцев (минус 1 п. п. по сравнению с прошлой неделей), а за Свободную демократическую партию (СвДП) — 7% (без изменений).

Как показало исследование, 61% жителей Германии также считает, что экономика страны «идет по наклонной». Это самый высокий показатель за текущий год, отмечает телеканал. 31% респондентов не ожидает каких-либо серьезных изменений в данной области и только 6% видят наметившуюся «тенденцию к росту» в экономике республики.

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