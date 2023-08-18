Москва в качестве ответной меры закрыла въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии — МИД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий в пятницу вызван в МИД РФ, его информировали о решении России в качестве ответной меры закрыть въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади отметили, что молдавскому дипломату был «заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии». «Акцентировано, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны. — указали в министерстве. — Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова».