В Донецке при подрыве на взрывоопасном предмете погибли двое коммунальщиков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое коммунальщиков погибли при подрыве на взрывоопасном предмете (ВОП) в Киевском районе Донецка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах ДНР.

«Двое коммунальщиков погибли при подрыве на ВОП. Они работали на теплотрассе в Киевском районе Донецка», — сообщили в экстренных службах.

По их данным, еще двое получили ранения.