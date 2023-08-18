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В Донецке при подрыве на взрывоопасном предмете погибли двое коммунальщиков

15:32 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое коммунальщиков погибли при подрыве на взрывоопасном предмете (ВОП) в Киевском районе Донецка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах ДНР.

«Двое коммунальщиков погибли при подрыве на ВОП. Они работали на теплотрассе в Киевском районе Донецка», — сообщили в экстренных службах.

По их данным, еще двое получили ранения.

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