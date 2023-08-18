Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр*

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд принял решение о ликвидации региональной общественной организации «Общественная комиссия по сохранению наследия академика А. Д. Сахарова»* (признана в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд постановил исковые требования ГУ Минюста РФ по Москве о ликвидации общественной организации удовлетворить в полном объеме», — сказал собеседник агентства.