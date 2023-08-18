Украинский дрон-камикадзе приземлили в приграничном районе Курской области
16:12 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили в приграничном Рыльском районе Курской области украинский дрон-камикадзе, груз не успел сдетонировать, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи родины и обеспечивающих безопасность жителей региона», — написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил глава региона, груз не успел сдетонировать.
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