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НОВОСТИ

Украинский дрон-камикадзе приземлили в приграничном районе Курской области

16:12 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили в приграничном Рыльском районе Курской области украинский дрон-камикадзе, груз не успел сдетонировать, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи родины и обеспечивающих безопасность жителей региона», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил глава региона, груз не успел сдетонировать.

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