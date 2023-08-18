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НОВОСТИ

В Харькове появятся улицы в честь боевиков нацбатов «Азов» и «Карпатская сечь»

16:32 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горсовет в Харькове переименовал еще десять улиц, названия которых, по мнению депутатов, были «связаны с Россией». Как сообщается на сайте горсовета, теперь там, в частности, появятся улицы в честь убитого боевика националистического батальона «Карпатская сечь» и участников нацформирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

«Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета в городе переименован ряд объектов топонимики, связанных с Россией», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Теперь в городе не будет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, зато появятся улицы, названные в честь убитых в 2022 году во время боев в Мариуполе боевиков «Азова», а также улица имени боевика нацбата «Карпатская сечь», который участвовал в военной операции Киева против жителей Донбасса и был ликвидирован в 2016 году.Горсовет в Харькове переименовал еще десять улиц, названия которых, по мнению депутатов, были «связаны с Россией». Как сообщается на сайте горсовета, теперь там, в частности, появятся улицы в честь убитого боевика националистического батальона «Карпатская сечь» и участников нацформирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

«Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета в городе переименован ряд объектов топонимики, связанных с Россией», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Теперь в городе не будет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, зато появятся улицы, названные в честь убитых в 2022 году во время боев в Мариуполе боевиков «Азова», а также улица имени боевика нацбата «Карпатская сечь», который участвовал в военной операции Киева против жителей Донбасса и был ликвидирован в 2016 году.

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