17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении перемалывают на первой линии обороны наиболее подготовленные подразделения 10-го корпуса украинской армии, в частности 82-ю десантно-штурмовую бригаду, вооруженную западной техникой. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В пятницу Минобороны РФ проинформировало, что подразделения российской группировки войск отразили две атаки противника в районе Работина, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 195 военнослужащих.

«Враг пытался закрепиться на северных окраинах Работина, шли активные боевые действия сверхвысокой интенсивности, противника накрывали артиллерийским и минометным огнем, были стрелковые бои. Ночью их уничтожили, оставшихся в живых выбили из Работина. Сегодня с раннего утра возобновились активные действия. Воюет элита ВСУ из 10-го армейского корпуса, хваленые подразделения, которые просто перемалываются на нашей первой линии обороны», — рассказал Рогов.

Он добавил, что в районе Работина впервые активно используются бронемашины Stryker производства США, стоящие на вооружении 46-й и 82-й бригад украинской армии.

16 августа обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что украинское командование задействовало под Работино последнее крупное резервное подразделение ВСУ — 82-ю десантно-штурмовую бригаду.