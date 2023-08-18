В районе Работина силы РФ перемалывают элитные подразделения 10-го корпуса ВСУ — Рогов
17:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении перемалывают на первой линии обороны наиболее подготовленные подразделения 10-го корпуса украинской армии, в частности 82-ю десантно-штурмовую бригаду, вооруженную западной техникой. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В пятницу Минобороны РФ проинформировало, что подразделения российской группировки войск отразили две атаки противника в районе Работина, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 195 военнослужащих.
«Враг пытался закрепиться на северных окраинах Работина, шли активные боевые действия сверхвысокой интенсивности, противника накрывали артиллерийским и минометным огнем, были стрелковые бои. Ночью их уничтожили, оставшихся в живых выбили из Работина. Сегодня с раннего утра возобновились активные действия. Воюет элита ВСУ из 10-го армейского корпуса, хваленые подразделения, которые просто перемалываются на нашей первой линии обороны», — рассказал Рогов.
Он добавил, что в районе Работина впервые активно используются бронемашины Stryker производства США, стоящие на вооружении 46-й и 82-й бригад украинской армии.
16 августа обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что украинское командование задействовало под Работино последнее крупное резервное подразделение ВСУ — 82-ю десантно-штурмовую бригаду.
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