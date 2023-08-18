Неизвестная женщина попыталась помешать акту сожжения Корана в Стокгольме
17:12 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестная женщина попыталась воспрепятствовать очередному акту сожжения Корана у посольства Ирана в Стокгольме. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
Когда организатор акции 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика поджег священную книгу, она бросилась к нему с уже активированным огнетушителем, чтобы потушить пламя. Однако ее перехватила полиция, и манифестация, на которую было выдано разрешение, продолжилась.
В полиции пока никак не комментируют эту акцию. «Я знаю, что идет общественное собрание. Увидим, что там будет происходить», — сказала пресс-секретарь полиции Туве Хэгг. Полиция дала разрешение на проведение очередной публичной акции.
Как ранее сообщило агентство ТТ, организаторы акций вели прямые трансляции во время акций в Tiktok и выкладывали другие видео с критикой ислама. Трансляции набрали десятки миллионов просмотров, и, по словам Момики, он может зарабатывать до 3 тыс. крон (почти $300) за один раз. Иммигрант особо подчеркнул, что никакой помощи от социальных служб он не получает, поэтому живет на эти деньги.
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