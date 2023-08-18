МВД РФ ограничило НЦБ Интерпола в оперативно-разыскной деятельности
17:32 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности, оставив подразделению только работу с запросами, наведением справок и отождествление личности. Об этом говорится в перечне органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, утвержденном приказом главы МВД.
Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, среди которых Международная организация уголовной полиции, Интерпол, Генеральный секретариат Интерпола, могут проводить по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств следующие оперативно-разыскные мероприятия — опрос, наведение справок, отождествление личности.
Ранее Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола участвовало в международном розыске обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, оказывало консультативно-методическую помощь правоохранительным и иным государственным органам РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью по линии Интерпола и Европола, осуществляло в пределах своей компетенции мероприятия по защите государственной тайны и конфиденциальной информации, а также выполняло ряд других функций.
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