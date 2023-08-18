Сотрудники военкоматов раздают повестки участникам крестного хода в Почаевскую лавру
18:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники военкоматов начали раздавать повестки прихожанам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), собирающимся в Каменец-Подольском для крестного хода в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Как сообщает СПЖ, военные вручили уже несколько повесток у городского кафедрального собора УПЦ, а также возле храма Рождества Богородицы в окрестном селе Должок, где собираются паломники.
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