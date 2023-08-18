Сотрудники военкоматов раздают повестки участникам крестного хода в Почаевскую лавру

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники военкоматов начали раздавать повестки прихожанам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), собирающимся в Каменец-Подольском для крестного хода в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Как сообщает СПЖ, военные вручили уже несколько повесток у городского кафедрального собора УПЦ, а также возле храма Рождества Богородицы в окрестном селе Должок, где собираются паломники.