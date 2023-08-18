В Екатеринбурге на хакатоне Сбера выбрали лучшие молодежные IT-проекты

17:40

В Екатеринбурге выбрали три лучших технологических проекта, которые были разработаны школьниками и студентами на хакатоне Сбера и Уральского федерального университета (УрФУ), приуроченном к 300-летию Екатеринбурга. Молодежные решения позволят решить реальные задачи в сфере экологии, спортивных и культурных мероприятий, а также инклюзии. Финал состоялся в технологическом хабе Сбера.

В хакатоне приняло участие более 130 человек, которые разделились на 38 команд. В 24-часовом ИТ-марафоне приняли участие студенты и школьники из Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону и Магнитогорска. В течение суток ребята разработали программное обеспечение для трех кейсов:

– «Привет, Екатеринбург!»: сервис, который позволит гостям и жителям города узнать о ближайших мероприятиях в городе;

– «ЧитAI жесты»: сервис на базе модели искусственного интеллекта для распознавания непрерывной русской жестовой речи;

– «Экология большого города»: сервис, который поможет улучшить экологию города с помощью сигналов-сообщений.

Жюри конкурса отметило три лучших идеи. Победителями оказались команды «Invers» в кейсе «Привет, Екатеринбург!», «Однокнопочные шарфики» в кейсе «Экология большого города» и «ПИН КОД» в кейсе «ЧитAI жесты». В качестве главного приза каждая команда победителей получила по 100 тыс. руб.

«Когда Сбер открывал технологический хаб в Екатеринбурге в конце прошлого года, мы понимали, что с помощью людей, которые будут заниматься здесь сложнейшими IT-разработками, мы сможем сделать мощный рывок в будущее, – рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Сейчас это место стало центром притяжения не только разработчиков, но и талантливой молодежи. На финал хакатона со всей страны приехали ребята, у которых горят глаза и есть желание достигать уникальных результатов. Я поздравляю всех участников этого замечательного хакатона! А Сбер и дальше продолжит проводить такие мероприятия».