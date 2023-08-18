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КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолета США в ее экономическую зону

18:40 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения разведывательного самолета США в ее экономическую зону в районе восточного побережья. Об этом говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии (КНА), распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что американский самолет 17 августа вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 км в районе, расположенном в 520 км от порта Вонсан. В ответ на это были подняты истребители КНДР. В результате этих контрмер самолет США покинул указанный район. О каких-либо инцидентах не сообщается.

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