Севший на мель на Земле Франца-Иосифа «Михаил Сомов» вернулся в Архангельск
19:20 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», севшее на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, вернулось в Архангельск, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.
«Михаил Сомов» сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с «Михаила Сомова» пересадили на судно «Профессор Молчанов», оно вернулось в Архангельск 16 августа.
«Сомов» подошел к приемному бую», — сказал Ершов. Приемный буй — плавучий навигационный знак, обозначающий начало (входную точку) акватории порта Архангельск.
«Михаил Сомов» вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту «Михаила Сомова» находятся 34 члена экипажа, 8 вертолетчиков и 4 водолаза.
В акватории Земли Франца-Иосифа корпус судна обследовали водолазы. «Сомов» планируется поставить в док, провести обследование. «Дальше он пойдет на „Красную Кузницу“ (судоремонтный завод — прим. ТАСС) и встанет у причальной стенки сегодня вечером», — добавил Ершов. По его словам, судно встанет в док к концу следующей недели.
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