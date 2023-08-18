Ряд лиц в Белом доме считает атаки на Крым пустой тратой ресурсов — CNN
20:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд представителей администрации США полагает, что атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации США.
По мнению неназванного высокопоставленного представителя американской администрации, эти атаки «не достигли какого-то решительного результата». «Было бы, пожалуй, лучше, если бы они сосредоточились на контрнаступлении», — приводит телеканал слова источника.
Ряд других представителей администрации разделяет это мнение и считает, что атаки по Крыму в лучшем случае отвлекают внимание России, а в худшем — «являются тратой ценных ресурсов» в рамках стратегии, которая привела к чрезмерному растягиванию сил Украины между разными направлениями атаки.
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