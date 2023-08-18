Патриарх утвердил решение о лишении сана священника, изменившего молитву о Святой Руси

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана иерея Иоанна Коваля, самовольно изменившего утвержденный текст молитвы о Святой Руси. Об этом сообщили в Московской епархии РПЦ.

Молитва о Святой Руси по благословению патриарха Кирилла читается ежедневно за богослужениями в храмах Русской православной церкви. В СМИ ранее сообщалось, что священник Иоанн Коваль по собственному усмотрению заменил в молитве, в частности, слово «победа» на слово «мир». После решения церковного суда Коваль обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с «апелляцией» на это решение.

«В связи с отсутствием признаков покаяния, выразившихся, в частности, в противоречащей каноническому праву и правоприменительной практике Русской православной церкви подаче „апелляции“ к патриарху Константинопольскому о „восстановлении в священном сане“, из которого вы, на момент подачи „апелляции“, еще не были извергнуты, а также ложью священноначалию, не нахожу оснований для применения икономии (церковного снисхождения — прим. ТАСС) относительно решения Епархиального суда г. Москвы от 11 мая 2023 года», — говорится в патриаршем указе.

В нем уточняется, что Иоанн Коваль освобождается от служения в храме святого апостола Андрея Первозванного в столичном районе Люблино и в соответствии с 25-м Правилом святых апостолов лишается священного сана.

25-е апостольское правило в числе причин «извержения от священного чина» упоминает клятвопреступление. В соответствии с церковной практикой, каждый рукополагаемый священник приносит присягу, в которой обещает неукоснительно исполнять указания священноначалия, в том числе «ничего произвольно не изменяя» в богослужениях и таинствах.