Российский газ можно поставлять в Венгрию через «Турецкий поток» вместо Украины — Сийярто

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что российский газ в Венгрию можно поставлять через «Турецкий поток», если транзит через Украину прекратится. Об этом он заявил во время пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в соцсети.

«Не нужны маршруты, если нет источников, и не нужны источники, если нет маршрутов. Чтобы поставлять газ, необходимо и то, и другое. Именно поэтому так важно, что существует газопровод „Турецкий поток“ с пропускной способностью в Венгрию 8,5 млрд кубометров. Она может включать в себя весь объем газа, который по контракту поступает из России в Венгрию», — заявил Сийярто