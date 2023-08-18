К 300-летию Екатеринбурга Сбер подарил городу умный светомузыкальный фонтан
20:50 18.08.2023
|
Фото пресс-службы Сбера
В фонтанном комплексе применены самые современные технологические решения. Фонтан выпускает в небо 245 струй высотой до 25 метров и имеет богатую палитру водных картин. С помощью водных пушек, бегущих дорожек, поворотных струй и огня на воде при работе фонтана формируется широкая палитра изображений. Подсветка придает образам максимальную выразительность и яркость.
Работой фонтана полностью управляет компьютер. Современное программное обеспечение позволяет в кратчайшие сроки создавать зрелищные светомузыкальные шоу и транслировать видео на водный экран, размер которого составляет 30*15 метров. В том числе он будет применяться для демонстрации образовательного контента – гости сегодняшнего праздника посмотрели лекцию о Бетховене и фильм о Екатеринбурге.
«От всей команды Сбера я поздравляю всех гостей сегодняшнего праздника с юбилеем, с 300-летием замечательного и красивого города Екатеринбург! Сбер и Екатеринбург объединяет много совместных инициатив и проектов. Один из них – новый фонтан, который мы сегодня открываем с вами в центре города, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Это уникальный мультимедийный образовательный фонтанный комплекс, пожалуй, самый высокотехнологичный и инновационный. Это самый крупный в России фонтан, построенный на воде. Над этим проектом трудилась большая группа инженеров, проектировщиков, строителей, которые старались успеть сделать этот замечательный, достойный подарок городу к его 300-летию. Для меня большая честь передать сегодня символический ключ от фонтана главе города, чтобы это место стало той самой точкой встречи, где будут рождаться новые идеи и инициативы на благо города Екатеринбурга».
Оборудование фонтана установлено на подвижной платформе в русле реки Исеть при глубине менее 2 метров. Удержание платформы на поверхности водной глади обеспечивается с помощью специальных воздушных емкостей – модулей плавучести. На время осенне-зимнего сезона фонтан демонтируется и хранится на складе эксплуатирующей организации. Это единственный фонтан в России с такой конструктивной особенностью.
При строительстве фонтанов Сбер вносит вклад и в ESG-повестку – насосное оборудование фонтана в Екатеринбурге оснащено 130 фильтрующими элементами очистки воды от механических примесей, в период работы фонтана происходит принудительная аэрация акватории, максимально оптимизировано энергопотребление.
Фонтан в Екатеринбурге стал 25-м у Сбера. Первый фонтан от Сбера был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны появились в Петергофе, Ярославле, на курорте Сбера «Мрия» в Крыму, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, еще один в Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске и Дербенте. Такие фонтаны становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и используются в образовательных целях.
НОВОСТИ
- 20:40 18.08.2023
- В Таджикистане переименовали тысячи топонимов, в том числе названных в честь деятелей СССР
- 20:00 18.08.2023
- Ряд лиц в Белом доме считает атаки на Крым пустой тратой ресурсов — CNN
- 19:20 18.08.2023
- Севший на мель на Земле Франца-Иосифа «Михаил Сомов» вернулся в Архангельск
- 18:40 18.08.2023
- КНДР поднимала в воздух истребители из-за вторжения самолета США в ее экономическую зону
- 18:00 18.08.2023
- Сотрудники военкоматов раздают повестки участникам крестного хода в Почаевскую лавру
- 17:40 18.08.2023
- В Екатеринбурге на хакатоне Сбера выбрали лучшие молодежные IT-проекты
- 17:32 18.08.2023
- МВД РФ ограничило НЦБ Интерпола в оперативно-разыскной деятельности
- 17:12 18.08.2023
- Неизвестная женщина попыталась помешать акту сожжения Корана в Стокгольме
- 17:00 18.08.2023
- В районе Работина силы РФ перемалывают элитные подразделения 10-го корпуса ВСУ — Рогов
- 16:32 18.08.2023
- В Харькове появятся улицы в честь боевиков нацбатов «Азов» и «Карпатская сечь»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать