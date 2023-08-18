К 300-летию Екатеринбурга Сбер подарил городу умный светомузыкальный фонтан

20:50

Фото пресс-службы Сбера



В историческом сквере Екатеринбурга появился обновленный фонтанный комплекс. Такой подарок Сбер сделал городу к его 300-летию. Умный светомузыкальный фонтан – 110 метров в длину и 15 в ширину – разместился на плавающей платформе в акватории реки Исети. Праздничное шоу, приуроченное к открытию фонтана, было вдохновлено культурным наследием и самобытностью Урала: в ходе церемонии фонтан символизировал шкатулку с самоцветами, а каждый номер программы – сверкающий драгоценный камень.

В фонтанном комплексе применены самые современные технологические решения. Фонтан выпускает в небо 245 струй высотой до 25 метров и имеет богатую палитру водных картин. С помощью водных пушек, бегущих дорожек, поворотных струй и огня на воде при работе фонтана формируется широкая палитра изображений. Подсветка придает образам максимальную выразительность и яркость.

Работой фонтана полностью управляет компьютер. Современное программное обеспечение позволяет в кратчайшие сроки создавать зрелищные светомузыкальные шоу и транслировать видео на водный экран, размер которого составляет 30*15 метров. В том числе он будет применяться для демонстрации образовательного контента – гости сегодняшнего праздника посмотрели лекцию о Бетховене и фильм о Екатеринбурге.

«От всей команды Сбера я поздравляю всех гостей сегодняшнего праздника с юбилеем, с 300-летием замечательного и красивого города Екатеринбург! Сбер и Екатеринбург объединяет много совместных инициатив и проектов. Один из них – новый фонтан, который мы сегодня открываем с вами в центре города, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Это уникальный мультимедийный образовательный фонтанный комплекс, пожалуй, самый высокотехнологичный и инновационный. Это самый крупный в России фонтан, построенный на воде. Над этим проектом трудилась большая группа инженеров, проектировщиков, строителей, которые старались успеть сделать этот замечательный, достойный подарок городу к его 300-летию. Для меня большая честь передать сегодня символический ключ от фонтана главе города, чтобы это место стало той самой точкой встречи, где будут рождаться новые идеи и инициативы на благо города Екатеринбурга».

Оборудование фонтана установлено на подвижной платформе в русле реки Исеть при глубине менее 2 метров. Удержание платформы на поверхности водной глади обеспечивается с помощью специальных воздушных емкостей – модулей плавучести. На время осенне-зимнего сезона фонтан демонтируется и хранится на складе эксплуатирующей организации. Это единственный фонтан в России с такой конструктивной особенностью.

При строительстве фонтанов Сбер вносит вклад и в ESG-повестку – насосное оборудование фонтана в Екатеринбурге оснащено 130 фильтрующими элементами очистки воды от механических примесей, в период работы фонтана происходит принудительная аэрация акватории, максимально оптимизировано энергопотребление.

Фонтан в Екатеринбурге стал 25-м у Сбера. Первый фонтан от Сбера был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны появились в Петергофе, Ярославле, на курорте Сбера «Мрия» в Крыму, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, еще один в Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске и Дербенте. Такие фонтаны становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и используются в образовательных целях.