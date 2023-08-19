Дата начала военного вмешательства в Нигере определена, но она не объявляется — ЭКОВАС

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, но она пока не будет объявляться. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы, Аккре, встречи начальников генштабов ВС государств сообщества.

«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — цитирует его телеканал Al Jazeera.

«Военное решение не является нашим предпочтительным вариантом, но неуступчивость военной хунты в Нигере вынуждает нас прибегнуть к нему, — отметил Мусах. — События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец».