Дата начала военного вмешательства в Нигере определена, но она не объявляется — ЭКОВАС
22:40 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, но она пока не будет объявляться. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы, Аккре, встречи начальников генштабов ВС государств сообщества.
«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — цитирует его телеканал Al Jazeera.
«Военное решение не является нашим предпочтительным вариантом, но неуступчивость военной хунты в Нигере вынуждает нас прибегнуть к нему, — отметил Мусах. — События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец».
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