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Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели - CNN

09:00 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) 24 или 25 августа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, «ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели — в четверг или пятницу». По данным телекомпании, обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

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