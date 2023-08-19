Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели - CNN

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) 24 или 25 августа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, «ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели — в четверг или пятницу». По данным телекомпании, обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.