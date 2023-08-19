Ученые в России работают над двигателем, способным доставить аппарат на границу Солнечной системы

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «Энергомаш» Роскосмоса) работает над обликом и создает макеты частей двигателя, который сможет вывести аппарат к границе Солнечной системы. Об этом сообщил ТАСС директор предприятия Геннадий Абраменков на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

«Безэлектродный плазменный ракетный двигатель (БПРД) разрабатывается под научным руководством НИЦ „Курчатовский институт“, является перспективным типом электроракетных двигателей большой мощности. В настоящее время выполняется ряд НИОКР, направленных на определение облика двигателя и создания макетов отдельных составных частей», — сказал Абраменков.