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Ученые в России работают над двигателем, способным доставить аппарат на границу Солнечной системы

09:15 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «Энергомаш» Роскосмоса) работает над обликом и создает макеты частей двигателя, который сможет вывести аппарат к границе Солнечной системы. Об этом сообщил ТАСС директор предприятия Геннадий Абраменков на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

«Безэлектродный плазменный ракетный двигатель (БПРД) разрабатывается под научным руководством НИЦ „Курчатовский институт“, является перспективным типом электроракетных двигателей большой мощности. В настоящее время выполняется ряд НИОКР, направленных на определение облика двигателя и создания макетов отдельных составных частей», — сказал Абраменков.

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