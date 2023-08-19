В субботу, 19 августа, в Москве будет тепло и преимущественно без осадков – синоптики

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Днем в столице прогнозируют от 24 до 26 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.