Сальдо опроверг слухи о подготовке мобилизации в Херсонской области
09:45 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется», — написал Сальдо.
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