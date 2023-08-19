Сальдо опроверг слухи о подготовке мобилизации в Херсонской области

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Распространяемые слухи о мобилизации в Херсонской области не соответствуют действительности, она не планируется. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется», — написал Сальдо.