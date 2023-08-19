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НОВОСТИ

Китай проводит около Тайваня учения по морскому и воздушному патрулированию

10:00 19.08.2023 Источник: Интерфакс

Китай начал в субботу военные учения вокруг Тайваня, сообщил представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

В распространенном им заявлении говорится, что НОАК проводит вокруг острова "совместное военно-морское и воздушное патрулирование для проверки боеготовности".

В его задачу, как следует из заявления, входят также "совместные учения и тренировка военно-морских и военно-воздушных сил". Особое внимание уделяется координации действий кораблей и самолетов и установление контроля с целью проверки "реальных боевых возможностей".

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