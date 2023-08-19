Rheinmetall собирается быстро наладить производство немецких танков на Украине

11:36 Источник: Интерфакс

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG намерен уже августе приступить к ремонту на территории Украины поставленных Киеву танков Leopard, заявил председатель правления компании Армин Паппергер."Мы начнем техническое обслуживание уже в этом месяце", - приводит агентство RND его слова.

Паппергер пояснил, что первые 12 украинских специалистов, которые займутся данной задачей, проходят обучение в ФРГ, еще 12 прибудут позже.

Кроме того, он подтвердил, что концерн хотел бы как можно скорее начать выпуск танков на Украине. "Это может произойти быстро, на Украине - достаточно хорошо оснащенных танковых заводов советских времен", - объяснил Паппергер.