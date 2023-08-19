Глава СБУ раскрыл детали организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 г
12:27 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал Малюк в интервью украинскому журналу NV. Он утверждает, что «во всех деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера. Где она находилась, он раскрывать не стал.
По его словам, СБУ планировала эту террористическую атаку полгода, рассматривая разные способы доставить на Крымский мост взрывчатку. Затем появилась идея спрятать гексоген в рулонах с упаковочной пленкой. Их общий вес груза достиг 21 тонны. При этом Малюк отказался раскрывать детали, как груз был переправлен с Украины.
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