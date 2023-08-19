Китайский дипломат отметил, что в перспективе возможно отмена виз для россиян

13:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визы КНР для российских туристов могут быть отменены в перспективе. Об этом заявил ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

«Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности отмены виз для россиян в будущем.