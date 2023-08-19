Китайский дипломат отметил, что в перспективе возможно отмена виз для россиян
13:51 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности отмены виз для россиян в будущем.
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