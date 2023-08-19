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НОВОСТИ

Скончался народный артист России, актер Игорь Ясулович

14:45 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России, актер Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года в субботу, сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИС.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ГИТИСа.

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