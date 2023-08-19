МО РФ сообщило об очередной попытке атаки БПЛА на Москву и область

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку днем в субботу при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск», — говорится в сообщении. В Минобороны РФ отметили, что пострадавших и разрушений нет.