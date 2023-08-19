Зеленский хочет «открыть тематику получения» от Швеции истребителей Gripen
16:30 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Говорили про сильную шведскую машину, самолеты „Грипен“. <…> Тестовые испытания „Грипенов“ с участием украинцев, наших пилотов, уже начались. Сегодня мы детально обговорили будущие шаги относительно возможности открыть тематику получения шведских „Грипенов“, — заявил Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телеканала „Рада“.
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