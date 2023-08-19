Зеленский хочет «открыть тематику получения» от Швеции истребителей Gripen

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и Швеция обсуждают потенциальную возможность передачи Киеву шведских истребителей Gripen («Грипен»), украинские пилоты уже начали испытательные полеты на этих самолетах. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном после их переговоров в Стокгольме.

«Говорили про сильную шведскую машину, самолеты „Грипен“. <…> Тестовые испытания „Грипенов“ с участием украинцев, наших пилотов, уже начались. Сегодня мы детально обговорили будущие шаги относительно возможности открыть тематику получения шведских „Грипенов“, — заявил Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телеканала „Рада“.