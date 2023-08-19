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Египет рассчитывает на поддержку заявки на вступление в БРИКС со стороны России

18:14 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС на предстоящем саммите объединения, который состоится 22–24 августа в ЮАР, и рассчитывает на поддержку России в этом вопросе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби.

«Египет примет участие в саммите БРИКС во вторник, который пройдет в ЮАР, и выступит с просьбой о вступлении в объединение. Египет рассчитывает на поддержку России в этом вопросе», — сказал аль-Ораби.

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