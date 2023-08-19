Глава ВГА Харьковской области: К отопительному сезону на 100% подготовиться не сможем
17:45 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К отопительному сезону на 100% подготовиться не сможем на этой территории. Есть определенные причины, боевые действия в том числе. Инфраструктура достаточно сильно разрушена, поэтому, если говорить о централизованном отоплении, электроэнергии, газе в домах, то это мы технически сделать не можем. Но администрация будет делать все, чтобы обеспечить людей самым необходимым, чтобы люди в этом отопительном сезоне не мерзли», — сказал Ганчев. Глава ВГА пояснил, что будут завозиться дрова и уголь из российских регионов.
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