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Глава ВГА Харьковской области: К отопительному сезону на 100% подготовиться не сможем

17:45 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области не сможет на 100% подготовить регион к отопительному сезону из-за активных боевых действий. Об этом сообщил глава областной ВГА Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live».

«К отопительному сезону на 100% подготовиться не сможем на этой территории. Есть определенные причины, боевые действия в том числе. Инфраструктура достаточно сильно разрушена, поэтому, если говорить о централизованном отоплении, электроэнергии, газе в домах, то это мы технически сделать не можем. Но администрация будет делать все, чтобы обеспечить людей самым необходимым, чтобы люди в этом отопительном сезоне не мерзли», — сказал Ганчев. Глава ВГА пояснил, что будут завозиться дрова и уголь из российских регионов.

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