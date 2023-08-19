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На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация - Роскосмос

18:47 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. Об этом заявили журналистам в Роскосмосе.

«Сегодня в соответствии с программой полета АМС „Луна-25“, в 14:10 мск был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что в настоящее время специалисты группы управления анализируют ситуацию.

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