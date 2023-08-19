Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер и встретилась о отстраненным президентом
20:26 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, на встрече с Базумом, в частности, присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.
НОВОСТИ
- 18:47 19.08.2023
- На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация - Роскосмос
- 18:14 19.08.2023
- Египет рассчитывает на поддержку заявки на вступление в БРИКС со стороны России
- 17:45 19.08.2023
- Глава ВГА Харьковской области: К отопительному сезону на 100% подготовиться не сможем
- 16:30 19.08.2023
- Зеленский хочет «открыть тематику получения» от Швеции истребителей Gripen
- 15:10 19.08.2023
- МО РФ сообщило об очередной попытке атаки БПЛА на Москву и область
- 14:45 19.08.2023
- Скончался народный артист России, актер Игорь Ясулович
- 13:51 19.08.2023
- Китайский дипломат отметил, что в перспективе возможно отмена виз для россиян
- 12:55 19.08.2023
- Собянин объявил об открытии выставки "Станция Манеж" Московского урбанфорума
- 12:27 19.08.2023
- Глава СБУ раскрыл детали организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 г
- 11:36 19.08.2023
- Rheinmetall собирается быстро наладить производство немецких танков на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать