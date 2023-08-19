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Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер и встретилась о отстраненным президентом

20:26 19.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшие в Ниамей, встретились с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, на встрече с Базумом, в частности, присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.

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