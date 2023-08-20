Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве

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Очередная попытка атаковать Москву при помощи авиадрона была пресечена. По словам мэра столицы Сергея Собянина, попытка пролета беспилотного летательного аппарата была с юга остановлена системой ПВО. «Спасибо военным за работу», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Напомним, это уже не первая попытка атаковать Москву дронами, причем предыдущая была зафиксирована накануне. 18 августа обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне.

А 10 августа утром, средствами ПВО были ликвидированы два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 9 августа беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. По словам мэра, один был ликвидирован в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Также, как уже сообщала «Независимая газета», 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ заявили, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы.