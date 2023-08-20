БПЛА был ликвидирован в Ступинском районе Подмосковья в ночь на 20 августа

09:00 Источник: Интерфакс

В Минобороны России сообщили, что украинский беспилотник летел в сторону Москвы, обнаружен в Ступинском районе Подмосковья и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы", - говорится в сообщении Минобороны РФ. По словам военных, это произошло в районе 04:00 мск.

"БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", - сообщили в Минобороны.

Работа московских аэропортов "Внуково" и "Домодедово" ограничивалась в ночь на воскресенье из соображений безопасности, сообщили в Росавиации журналистам.

"В этой связи шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в "Шереметьево" (3 рейса), Нижний Новгород (2 рейса) и Санкт-Петербург (1 рейс)", - сообщила представитель Росавиации. После отмены ограничений в 04:30 мск пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.