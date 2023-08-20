0
0
27
НОВОСТИ

Самолеты ВВС Украины попадают в зону поражения, едва взлетев - командующий

09:19 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные самолеты попадают в зону поражения сразу после взлета с аэродрома, поскольку по своим техническим характеристикам значительно уступают российским. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.

«Наши самолеты значительно уступают российскому Су-35. Если радиолокаторы Су-35 видят на 400 км, то наши самолеты — всего на 80-90 км. Если учитывать зону поражения, то у Су-35 она более 200 км, а у наших МиГ-29 и Су-27 — от 20 до 40 км. Мы не успеваем еще подняться с аэродрома, а наш самолет уже в зоне поражения самолета противника. При выполнении задания на нашего пилота идет от пяти до девяти самолетов разных типов», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 20.08.2023
Украинский дрон врезался в крышу ж/д вокзала в Курске
0
16
09:26 20.08.2023
Грозу и местами град прогнозируют синоптики в Москве 20 августа
0
18
09:11 20.08.2023
Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве
0
61
09:00 20.08.2023
БПЛА был ликвидирован в Ступинском районе Подмосковья в ночь на 20 августа
0
52
20:26 19.08.2023
Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер и встретилась о отстраненным президентом
0
834
18:47 19.08.2023
На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация - Роскосмос
0
1068
18:14 19.08.2023
Египет рассчитывает на поддержку заявки на вступление в БРИКС со стороны России
0
737
17:45 19.08.2023
Глава ВГА Харьковской области: К отопительному сезону на 100% подготовиться не сможем
0
751
16:30 19.08.2023
Зеленский хочет «открыть тематику получения» от Швеции истребителей Gripen
0
1062
15:10 19.08.2023
МО РФ сообщило об очередной попытке атаки БПЛА на Москву и область
0
954

Возврат к списку