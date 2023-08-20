Самолеты ВВС Украины попадают в зону поражения, едва взлетев - командующий

09:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные самолеты попадают в зону поражения сразу после взлета с аэродрома, поскольку по своим техническим характеристикам значительно уступают российским. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.

«Наши самолеты значительно уступают российскому Су-35. Если радиолокаторы Су-35 видят на 400 км, то наши самолеты — всего на 80-90 км. Если учитывать зону поражения, то у Су-35 она более 200 км, а у наших МиГ-29 и Су-27 — от 20 до 40 км. Мы не успеваем еще подняться с аэродрома, а наш самолет уже в зоне поражения самолета противника. При выполнении задания на нашего пилота идет от пяти до девяти самолетов разных типов», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».