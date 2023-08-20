Украинский дрон врезался в крышу ж/д вокзала в Курске

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, возник пожар, пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол», — написал он в своем телеграм-канале.