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НОВОСТИ

Украинский дрон врезался в крышу ж/д вокзала в Курске

09:30 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, возник пожар, пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол», — написал он в своем телеграм-канале.

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