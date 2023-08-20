Грозу и местами град прогнозируют синоптики в Москве 20 августа
09:26 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла. «Переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза, местами град», — говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 14 градусов тепла.
Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
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