0
0
8
НОВОСТИ

Грозу и местами град прогнозируют синоптики в Москве 20 августа

09:26 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла. «Переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза, местами град», — говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 14 градусов тепла.

Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 20.08.2023
Украинский дрон врезался в крышу ж/д вокзала в Курске
0
16
09:19 20.08.2023
Самолеты ВВС Украины попадают в зону поражения, едва взлетев - командующий
0
35
09:11 20.08.2023
Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве
0
61
09:00 20.08.2023
БПЛА был ликвидирован в Ступинском районе Подмосковья в ночь на 20 августа
0
52
20:26 19.08.2023
Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер и встретилась о отстраненным президентом
0
834
18:47 19.08.2023
На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация - Роскосмос
0
1068
18:14 19.08.2023
Египет рассчитывает на поддержку заявки на вступление в БРИКС со стороны России
0
737
17:45 19.08.2023
Глава ВГА Харьковской области: К отопительному сезону на 100% подготовиться не сможем
0
751
16:30 19.08.2023
Зеленский хочет «открыть тематику получения» от Швеции истребителей Gripen
0
1062
15:10 19.08.2023
МО РФ сообщило об очередной попытке атаки БПЛА на Москву и область
0
954

Возврат к списку