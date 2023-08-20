В Ростовской области на территорию воинской части упали два дрона-камикадзе - губернатор

10:00 Источник: Интерфакс

Два дрона-камикадзе упали на территории воинской части в Ростовской области, жертв и разрушений нет, сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске", - написал Голубев.