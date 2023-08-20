Аппарат «Луна-25» столкнулся с поверхностью спутника Земли - Роскосмос
12:05 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Там напомнили, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. «Около 14:57 московского декретного времени связь с КА „Луна-25“ прервалась», — заявили в госкорпорации.
В Роскосмосе подчеркнули, что меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали. «По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА „Луна-25“ перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — заявили в госкорпорации.
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