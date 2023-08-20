ВВС Украины уже готовят аэродромы для приема F16 - командующий
13:41 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Олещук пояснил, что истребитель уже приземлялся на Украине. «Мы проводили совместные учения с пилотами F-16», — добавил он.
По словам командующего, сейчас украинская сторона занимается подготовкой взлетно-посадочных полос. «Мы проводим соответствующую реконструкцию. Улучшаем покрытие и инфраструктуру аэродрома, строим новые защитные сооружения», — уточнил Олещук, указав, что также подбирается персонал для будущего обслуживания истребителей.
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