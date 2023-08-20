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ВВС Украины уже готовят аэродромы для приема F16 - командующий

13:41 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские пилоты уже имеют опыт полетов на американских истребителях F-16. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.«У нас есть опыт эксплуатации самолета F-16», — приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Олещук пояснил, что истребитель уже приземлялся на Украине. «Мы проводили совместные учения с пилотами F-16», — добавил он.

По словам командующего, сейчас украинская сторона занимается подготовкой взлетно-посадочных полос. «Мы проводим соответствующую реконструкцию. Улучшаем покрытие и инфраструктуру аэродрома, строим новые защитные сооружения», — уточнил Олещук, указав, что также подбирается персонал для будущего обслуживания истребителей.

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