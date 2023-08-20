Зеленский заявил о «прорывной договоренности» по поставкам F-16 на Украину

16:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «прорывной договоренности» с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву.

«Мы с Марком Рютте (премьер-министр Нидерландов — прим. ТАСС) договорились о количестве F-16, которые будут переданы Украине после обучения наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало», — написал он в своем телеграм-канале.