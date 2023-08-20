Из 47 тыс украинских граждан во въезде в Израиль в этом году отказано 2,5 тыс человек – посол Бродский
17:50 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По данным управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2 500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле», — написал дипломат в своем телеграм-канале.
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