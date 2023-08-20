Из 47 тыс украинских граждан во въезде в Израиль в этом году отказано 2,5 тыс человек – посол Бродский

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля с начала года отказали во въезде в страну лишь 5,4% от общего числа украинцев, желавших пересечь границу, причем в большинстве случаев речь шла о борьбе с попытками нелегального трудоустройства на израильской территории. Такие данные привел посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский в свете утверждений Киева об участившихся случаях отказа во въезде в Израиль украинским гражданам.

«По данным управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2 500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле», — написал дипломат в своем телеграм-канале.