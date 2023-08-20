Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 – сообщение

19:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Дании.

«Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, — отмечено в сообщении. — В настоящее время правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16».