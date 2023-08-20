0
0
0
НОВОСТИ

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 – сообщение

19:29 20.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Дании.

«Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, — отмечено в сообщении. — В настоящее время правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:50 20.08.2023
Из 47 тыс украинских граждан во въезде в Израиль в этом году отказано 2,5 тыс человек – посол Бродский
0
224
16:05 20.08.2023
Зеленский заявил о «прорывной договоренности» по поставкам F-16 на Украину
0
376
15:15 20.08.2023
На подлете к Белгороду уничтожено 12 воздушных целей - губернатор
0
355
13:41 20.08.2023
ВВС Украины уже готовят аэродромы для приема F16 - командующий
0
492
12:05 20.08.2023
Аппарат «Луна-25» столкнулся с поверхностью спутника Земли - Роскосмос
0
623
10:00 20.08.2023
В Ростовской области на территорию воинской части упали два дрона-камикадзе - губернатор
0
676
09:30 20.08.2023
Украинский дрон врезался в крышу ж/д вокзала в Курске
0
699
09:26 20.08.2023
Грозу и местами град прогнозируют синоптики в Москве 20 августа
0
572
09:19 20.08.2023
Самолеты ВВС Украины попадают в зону поражения, едва взлетев - командующий
0
758
09:11 20.08.2023
Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве
0
591

Возврат к списку