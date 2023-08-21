Для фронтального прорыва линии обороны РФ армия Украины недостаточно сильна - эксперт КНР

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская армия не обладает достаточной мощью для совершения фронтального прорыва в вооруженном противостоянии с РФ. Об этом заявил сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн, комментируя эскалацию конфликта на Украине.



«Как бы то ни было, украинские войска недостаточно сильны для того, чтобы совершить фронтальный прорыв [в вооруженном противостоянии с Россией]», — приводит его слова газета Global Times.



По мнению эксперта, Киев пытается обойти зону обороны, благодаря которой российские войска обезопасили ключевые населенные пункты РФ от атак ВСУ.



