Для фронтального прорыва линии обороны РФ армия Украины недостаточно сильна - эксперт КНР
07:40 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как бы то ни было, украинские войска недостаточно сильны для того, чтобы совершить фронтальный прорыв [в вооруженном противостоянии с Россией]», — приводит его слова газета Global Times.
По мнению эксперта, Киев пытается обойти зону обороны, благодаря которой российские войска обезопасили ключевые населенные пункты РФ от атак ВСУ.
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