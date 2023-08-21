0
0
77
НОВОСТИ

Для фронтального прорыва линии обороны РФ армия Украины недостаточно сильна - эксперт КНР

07:40 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская армия не обладает достаточной мощью для совершения фронтального прорыва в вооруженном противостоянии с РФ. Об этом заявил сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн, комментируя эскалацию конфликта на Украине.

«Как бы то ни было, украинские войска недостаточно сильны для того, чтобы совершить фронтальный прорыв [в вооруженном противостоянии с Россией]», — приводит его слова газета Global Times.

По мнению эксперта, Киев пытается обойти зону обороны, благодаря которой российские войска обезопасили ключевые населенные пункты РФ от атак ВСУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

07:50 21.08.2023
Трамп не примет участие в дебатах за пост президента 23 августа
0
90
19:29 20.08.2023
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 – сообщение
0
686
17:50 20.08.2023
Из 47 тыс украинских граждан во въезде в Израиль в этом году отказано 2,5 тыс человек – посол Бродский
0
741
16:05 20.08.2023
Зеленский заявил о «прорывной договоренности» по поставкам F-16 на Украину
0
866
15:15 20.08.2023
На подлете к Белгороду уничтожено 12 воздушных целей - губернатор
0
792
13:41 20.08.2023
ВВС Украины уже готовят аэродромы для приема F16 - командующий
0
964
12:05 20.08.2023
Аппарат «Луна-25» столкнулся с поверхностью спутника Земли - Роскосмос
0
1105
10:00 20.08.2023
В Ростовской области на территорию воинской части упали два дрона-камикадзе - губернатор
0
1123
09:30 20.08.2023
Украинский дрон врезался в крышу ж/д вокзала в Курске
0
1146
09:26 20.08.2023
Грозу и местами град прогнозируют синоптики в Москве 20 августа
0
1003

Возврат к списку