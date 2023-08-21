Трамп не примет участие в дебатах за пост президента 23 августа
07:50 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Новый опрос CBS показал, что я лидирую с „легендарными“ показателями. Трамп — 62%. <…> Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство — с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим, — сказал Трамп. — Исходя из этого, я не буду проводить дебаты».
Ранее телеканал CBS и компания YouGov провели опрос, согласно которому, позиции экс-президента Трампа среди сторонников Республиканской партии укрепляются на фоне предъявления ему обвинений. 62% респондентов ответили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на президентский пост. На втором месте с 16% голосов губернатор штата Флорида Рон Десантис. Бизнесмен Вивек Рамасвами оказался на третьей позиции, его хотели бы видеть участником гонки 7% опрошенных. 5% отдали бы свой голос за бывшего вице-президента при Трампе Майка Пенса.
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