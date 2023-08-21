Вводились временные ограничения на отправку и прием самолетов во Внуково и Домодедово
09:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэропорты Внуково и Демодедово не принимали и не выпускали воздушные суда с 6:25 мск. Об этом сообщали их пресс-службы.
С 8:30 аэропорты работают в штатном режиме.
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