Средствами РЭБ подавлен украинский БПЛА, он потерпел крушение в Рузском районе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлен украинский беспилотник, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района», — сказали в военном ведомстве. Как уточнили в Минобороны России, пострадавших нет.